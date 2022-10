Doch im Moment haben die Kunden andere Sorgen: "Weil sie ihre ganzen Ersparnisse verbrauchen müssen, um das Öl zu kaufen", sagt Rupprecht, während er den Laster in Richtung Burgtonna steuert. "Es ist dreimal teurer als im vergangenen Jahr - und teilweise nehmen die Leute nur so viel, wie sie bezahlen können", berichtet er.

Also nimmt sie nur gut 2.000 Liter für reichlich 3.000 Euro. Sie selbst sei sehr genügsam. "Ich mache die Heizung nur an, wenn das Enkelkind da ist. Ich brauche im Großen und Ganzen keine Heizung. Ich decke mich zu und dann ist es gut", sagt sie.

Derlei Verhalten beobachtet Firmeninhaberin Uta Thiele zuletzt häufiger. " Die Kunden kaufen wirklich weniger , was der Geldbeutel eben hergibt. Die wollen sich nicht verschulden", sagt sie. Auch Ratenzahlungen würden etwas häufiger angefragt, sagt die Tonnaer Händlerin. Sie hofft deshalb, dass es "eine Deckelung vom Preis durch die Regierung gibt. Dass es auch was aufs Heizöl gibt, wie beim Gas oder beim Strom ".

Eine Preisbremse fordert auch der Verband für Energiehandel Südwest-Mitte (VEH), in dem Thiele zusammen mit 350 anderen mittelständischen Händlern organisiert ist. "Wir appellieren an die Bundesregierung und die Expert:innen-Kommission Gas und Wärme, die rund 20 Millionen Menschen in Deutschland, die Heizöl zur Wärmeerzeugung nutzen und derzeit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Energiesicherheit leisten, nicht zu benachteiligen", sagt VEH-Geschäftsführer Hans-Jürgen Funke laut einer Mitteilung an die Presse. In Mitteldeutschland heizt etwa ein Viertel der Haushalte mit Öl, knapp vier Prozent nutzen Holz oder Holzpellets.