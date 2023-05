Wenn es ganz konkret wird, ist noch vieles unklar. Darauf stieß die Diskussion bei "Fakt Ist!" aus Erfurt über die Heizungspläne der Bundesregierung wieder und wieder - bei der Frage, was genau als "Kessel" zählt, welche Förderung es gibt und wie Umrüstungskosten auf Mieter umgelegt werden. "Unsicherheit", die ihn nicht gut schlafen lasse, schilderte Hauseigentümer Detlef Vogel zu seinen Recherchen, ob er nun von einer Umrüstungspflicht befreit sei oder nicht. Bert Oschatz vom Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden beruhigte ihn schließlich mit einer Detailerklärung, was in den Entwurfstexten nun als "Kessel" zähle.