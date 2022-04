Bis zu einhundert Haushalte müssen die Helfer für den Zensus befragen - das bedeutet vor allem auf dem Land viel Zeit und lange Wege. Dies könnte ein Grund für die zögerliche Bereitschaft sein, sich als Helfer oder Helferin zu melden. Besonders in Südthüringen fällt es Kreisen und Gemeinden schwer, genügend Interviewer zu gewinnen. Immerhin bei 70 Prozent liegt die Quote im Saale-Holzland-Kreis, 100 Prozent hat dagegen die Stadt Jena schon erreicht. Laut eines Sprechers des Landesamts für Statistik ist eine Quote von landesweit mindestens 80 Prozent erforderlich. Er zeigte sich optimistisch, dass die in den kommenden Wochen noch erreicht wird. Von Mitte Mai an sollen die Helfer rund 300.000 Thüringerinnen und Thüringer befragen.