Bad Langensalza | Indian Summer im Hainich

Pünktlich zu den Ferien färben sich die 50 Laubbaumarten im Nationalpark Hainich kunterbunt und bieten damit ein ganz besonderes Naturerlebnis. Im Veranstaltungsprogramm "Mitmachen" des Nationalparks sind eine Reihe von Tipps zu finden, die den Besuch des Parks noch schöner machen. Ob Herbstwanderung mit Ranger und Nationalparkführern, ein Besuch bei den Wildkatzen in Hütscheroda oder viele Bastelaktionen - mit dem Herbstprogramm kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. Auf dem Baumkronenpfad können Besucherinnen und Besucher die bunte Blätterpracht bestauen. Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Nordhausen | Feriencamp Harzrigi

Bereits im Sommer feierte das Feriencamp auf dem Rittergut Harzrigi einen großen Erfolg. Nun geht es mit dem Herbstferiencamp unter dem Motto "Mittelalter zum Anfassen" in die nächste Runde. In der Zeit vom 24. bis 30. Oktober können die Sieben- bis 14-Jährigen in die abenteuerliche Welt von Ritter Ron und seinem Gefolge abtauchen. Eine Anmeldung sollte telefonisch erfolgen - 03631 896584 (Es fallen die üblichen Kosten für Anrufe ins deutsche Festnetz an) - oder per E-Mail (harzrigi@horizont-verein.de).

Roßleben-Wiehe | Bären und Puppen nähen

Vom 25. bis zum 27. Oktober haben Kinder ab acht Jahren im Kloster Donndorf die Möglichkeit, sich ihre eigene Puppe oder ihren eigenen Mohair-Bären zu nähen. In dem zweitägigen Seminar lernen die Kinder den Zusammenbau der Spielfiguren sowie die Gestaltung von Gesichtsausdrücken. In dem Kurs ist auch eine Übernachtung sowie Verpflegung enthalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Ländlichen Heimvolkshochschule.

Altenburg | Ferienkurse im Studio

Das Studio Bildende Kunst in Altenburg bietet kreative Kurse für Kinder an. Am 25. Oktober bauen die Kinder dem Motto "Von A wie Amsel bis Z wie Zaunkönig" Futterhäuser für Vögel. Der Kurs ist für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren geeignet.

Vom 28. bis zum 29. Oktober werden im Workshop "Von Pappnasen und Kartonkostümen" farbenfrohe Kostüme angefertigt. Dieser Kurs wird für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren angeboten. Hier gibt es weitere Informationen zu den Ferienkursen.

Gera | Führungen durch das Museum für Naturkunde

Jeweils am Sonntag, den 24. und 31. Oktober, um 14 Uhr können Besucherinnen und Besucher einen Blick hinter die Kulissen des ältesten Dachboden Geras werfen. Im Dachboden des Schreiberschen Hauses bewahrt das heutige Museum eine beeindruckende Sammlung von botanischen und zoologischen Schätzen auf. Die Besucherinnen und Besucher werden in einen der wenigen erhaltenen Orte des "alten" Geras mitgenommen, der regulär nicht für die Öffentlichkeit geöffnet ist. Eine telefonische Voranmeldung während der Öffnungszeiten ist notwendig. Weitere Informationen finden Sie hier. Das Naturkundemuseum in Gera bietet in den Ferien einen Blick hinter die Kulissen. Bildrechte: dpa

Gera | Workshop zu Themen wie Toleranz, Akzeptanz und Hilfsbereitschaft

In der Theaterfabrik in Gera haben Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren vom 25. bis 29. Oktober die Möglichkeit, sich auf Grundlage des Buches "Tommy Mütze" von Jenny Robinson mit den Themen Toleranz, Akzeptanz, Hilfsbereitschaft und kulturelle Vielfalt zu beschäftigen. Der Workshop wird unter fachkundiger Leitung von Theaterpädagogin und Schauspielerin Daniela Bolliger geleitet. Dieses Angebot findet täglich von 10 bis 15:30 Uhr statt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Es fallen Teilnahmekosten an. Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der Theaterfabrik.

Schleusingen | Halloween-Basteln im Museum

In Vorbereitung auf Halloween wird im Naturhistorischen Museum Schloss Bertholdsburg in Schleusingen fleißig gebastelt. Am Dienstag, dem 26. Oktober, können Kinder schaurig-schöne Windlichter gestalten. Und am 28. Oktober lädt das Museum zum Gestalten von Halloween-Sammelbeuteln ein. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird um Voranmeldung per Telefon - 036841-5310 (Es fallen die üblichen Kosten für Anrufe ins deutsche Festnetz an.) - oder per E-Mail (service@museum-schleusingen.de) gebeten. In Vorbereitung auf Halloween können Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Museum Schloss Bertholdsburg für einen kleinen Obolus gruselige Windlichter basteln. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sonneberg | Herbstliches Basteln im Spielzeugmuseum

Jeweils dienstags und mittwochs von 13 bis 16 Uhr findet in der Herbstwerkstatt des Spielzeugmuseums der Workshop "Herbstdekorationen" statt. Passend zur Jahreszeit können Interessierte herbstliche Dekorationen aus Papiermaché wie Kürbisse und Zauberer gestalten. Zuzüglich zum Eintrittspreis fällt eine kleine Kostenpauschale an.

Suhl | Astro-Tage in der Sternwarte

Die Schul- und Volkssternwarte in Suhl bietet in der Ferienzeit ein vielfältiges Herbstprogramm an. Ab Dienstag, dem 26. Oktober, können Besucherinnen und Besucher mehr zur Geschichte des Mondes und der Sterne erfahren. Weitere Informationen zu den einzelnen Terminen gibt es auf der Webseite der Sternwarte.

Eisenach | Fotocomic auf der Wartburg

Das Museum auf der Wartburg bietet am 2. November einen Workshop an, in dem Kinder und Jugendliche zeigen können, wie sie sich ihr Museum wünschen. Dafür erstellen sie mithilfe von digitaler Tricktechnik einen Fotocomic. Es werden zwei Termine angeboten. Der erste Termin richtet sich an Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren und beginnt um 10 Uhr. Der zweite Termin startet um 13 Uhr und eignet sich für Kinder zwischen 11 und 14 Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen finden Sie hier.

Geisa | Geschichte erleben am Point Alpha und im Keltendorf

Das Kinder- und Jugendhaus East End aus Eisenach plant gemeinsam mit Volkssolidarität im Rahmen des Projektes "Geschichte erlebbar machen" einen Ausflug zum Point Alpha nach Geisa. Als Zeitzeugen haben die Teilnehmer der Volkssolidarität einiges zu erzählen und können von ihren Erlebnissen an der innerdeutschen Grenze berichten. Anschließend soll noch das Keltendorf in Sünna besucht werden. Der Ausflug findet am 26. Oktober, um 9:15 Uhr statt. Die Anmeldung kann telefonisch erfolgen - 03691-213179 (Es fallen die üblichen Kosten für Anrufe ins deutsche Festnetz an.) - oder per E-Mail (JC.eastend@awo-thueringen.de). Nach dem Besuch der Gedenkstätte Point Alpha geht es weiter in Richtung des Keltendorfs in Sünna. Bildrechte: IMAGO / Hohlfeld

Gotha | Halloweenparty im Tierpark

Auch im Gothaer Tierpark wird der "Weltgruseltag" gefeiert. Am 31. Oktober, ab 15 Uhr, verwandelt sich der Park in einen mystischen Ort voll schauriger Überraschungen. Der Park freut sich bereits auf die gruseligsten Kostüme der Besucherinnen und Besucher. Auf der Webseite des Tierparks finden Sie weitere Details zur Veranstaltung.

Erfurt | Auf den Spuren von Johann B.

Das Stadtmuseum Erfurt geht am 26. Oktober der Frage "Wer war Johann B.?" auf den Grund. Um dies zu klären, werden im Rahmen eines Ferienworkshops viele praktische Versuche durchgeführt. Als Nervennahrung bietet das Museum selbstgemachte Schokolade und Bubble Tea an. Mehr Informationen zum Workshop finden Sie hier. Im Erfurter Stadtmuseum kann man sich auf die Spuren Johann B. begeben. Bildrechte: IMAGO / Torsten Becker

Weimar | Kreativwerkstatt Kerzenstall

Die Kreativwerkstatt Kerzenstall stellt in der Ferienzeit ihre Räumlichkeiten zum Kerzenziehen zur Verfügung. Dabei steht Ihnen das Team der Werkstatt mit Rat und Tat zur Seite. Wenn Sie in die Welt der Kerzenherstellung eintauchen wollen, melden Sie sich telefonisch - 03643 497-470 (Es fallen die üblichen Kosten für Anrufe ins deutsche Festnetz an.) - oder per E-Mail (kerzenstall@diakonie-wl.de) an.