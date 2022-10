Jena | Online-Programmierkurs

Die Digitalagentur dotSource bietet Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die digitale Transformation an. Vom 17. bis 21. Oktober finden im Rahmen des Basic Code Camps täglich zweistündige Videokonferenzen zu den Themen Entwicklung und Design statt, um am Ende eine eigene Website erstellen zu können. Im Advanced Code Camp können Fortgeschrittene ihr Wissen rund um Spieleentwicklung anwenden. Weitere Informationen können unter der Nummer 0364 - 797 9009 erfragt werden. Die Anmeldung ist noch bis zum 13. Oktober möglich. Bei den Code Camps geht es um die digitale Transformation. Bildrechte: witelo e.V.

Schleiz | Entdeckungstour auf Schloss Burgk

Auf Entdeckungstour können Grundschulkinder am 18. und 19. Oktober jeweils von 9.30 bis 14 Uhr im Schloss Burgk Museum gehen. Im Ferienprogramm "Schatzkiste Natur - Auf Entdeckungstour rund um Schloss Burgk" können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Natur entdecken, gemeinsam wandern, die Tier- und Pflanzenwelt kennenlernen, Spiele spielen und am Ende ihre eigene Federtasche selbst gestalten. Die Anmeldung zum Ferienprogramm erfolgt unter der Nummer 03663 - 400 119 oder per Mail an museum@schloss-burgk.de. Ferienspass im Burgambiente bietet Schloss Burgk. Bildrechte: dpa

Fürstenhagen | Ferienprogramm im Naturpark

Das herbstliche Ferienprogramm der Naturparkverwaltung startet am 19. Oktober in Fürstenhagen im Eichsfeld und am 27. Oktober in der Naturpark-Werkstatt der Jugendherberge "Urwald-Life-Camp/Harsberg". Auf Wanderwegen lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Tier- und Pflanzenwelt des Parks kennen und bauen Vogelfutterstationen oder Wald- und Tierlaternen. Da es bei allen Angeboten eine Teilnehmergrenze gibt, wird um Anmeldung unter 0361 - 573 915 020 oder 0361 - 573 915 018 gebeten.

Schweina/Bad Liebenstein | Kinder- und Jugendkunstschule Wartburgkreis