In der Stadtwerkstatt Mühlhausen im Steinweg können Ferienkinder zu echten Taktikern werden - es gibt einen Ferienkurs für Schach . Mitmachen kann, wer erste Schachkenntnisse hat. An drei Tagen werden die Fähigkeiten vertieft. Wer dabei sein will, muss sich anmelden - denn die Plätze sind begrenzt.

Im Naturhistorischen Museum auf der Bertholdsburg in Schleusingen gibt es in den Herbstferien zwei Ferienangebote. Für 3,50 Euro Unkostenbeitrag können Ferienkinder dabei sein. Wer mitmachen möchte, soll sich bitte anmelden.

Während der Herbstferien haben Kinder und Familien die Möglichkeit, an verschiedenen Bastel-Workshops im Spielzeugmuseum in Sonneberg teilzunehmen. Für das Bastelmaterial berechnet das Spielzeugmuseum vier Euro pro Teilnehmer. Dazu kommt der Eintritt ins Deutsche Spielzeugmuseum Sonneberg .

Schülerinnen und Schüler ab Klasse acht können in den Herbstferien Berufe mit dem IHK-Schülercollege praktisch ausprobieren. Die organisierten Tagespraktika mit spannenden Projektaufgaben finden in verschiedenen Unternehmen statt und sind kostenfrei. Bei welchen Unternehmen noch freie Plätze verfügbar sind, um Berufe zu testen, erfahren Sie auf der Website des IHK-Schülercolleges.

Das Jugendzentrum Polaris lädt von Montag, 30. September, bis Mittwoch, 2. Oktober in die Zukunftswerkstatt zum Knobeln, Tüfteln und Werkeln ein. Gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Pädagogik entwickeln die Kinder und Jugendlichen technische Lösungen für die Probleme der Zukunft. Dazu gehören die Spielentwicklung, um Zukunftsszenarien zu simulieren, und ein Makerspace, in dem sie technische Lösungen für eigene, relevante Zukunftsprobleme erarbeiten.

Von Montag, 7. Oktober, bis Freitag, 11. Oktober , bietet der Zirkus Momolo im Ferienprojekt "Südstern" eine Akrobatik-, Musik- und Kreativwerkstatt sowie viele weitere Aktivitäten an. Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren sind zu verschiedenen Workshops eingeladen. Der Spaß an Bewegung steht im Vordergrund, und die Fähigkeiten aller Teilnehmer sollen gefördert werden. Nach Absprache können auch Kinder und Jugendliche mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen teilnehmen.

In ganz Thüringen finden sich an verschiedenen Stellen die sogenannten Urwaldpfade. In diesen urtümlichen, weitgehend naturbelassenen Wäldern lässt sich mit Kindern viel entdecken. In den Urwäldern von morgen dürfen Bäume wachsen, alt werden, vergehen und in einem Kreislauf neues Leben hervorbringen. Insgesamt 16 Urwaldpfade gibt es bislang.