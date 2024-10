Mühlhausen | Schachwerkstatt

In der Stadtwerkstatt Mühlhausen im Steinweg können Ferienkinder zu echten Taktikern werden - es gibt einen Ferienkurs für Schach. Mitmachen kann, wer erste Schachkenntnisse hat. An drei Tagen werden die Fähigkeiten vertieft. Wer dabei sein will, muss sich anmelden - denn die Plätze sind begrenzt.

7. bis 9. Oktober, 10 bis 13 Uhr: Schach-Werkstatt - unter Anleitung eines erfahrenen Schach-Trainers werden Schach-Taktiken verfeinert und Partien gegen Gleichaltrige gespielt.

Ilmenau | Eishalle und Schwimmhalle

Die Eislaufsaison 2024/2025 hat pünktlich für die Herbstferien begonnen. Auf der großen Eisfläche kann man Spaß auf Kufen erleben. Schlittschuhe können unkompliziert ausgeliehen werden. Auch die unmittelbar sich daneben befindende Schwimmhalle ist dann wieder geöffnet und bietet Badespaß für Jung und Alt.

Schleusingen | Bertholdsburg

Im Naturhistorischen Museum auf der Bertholdsburg in Schleusingen gibt es in den Herbstferien zwei Ferienangebote. Für 3,50 Euro Unkostenbeitrag können Ferienkinder dabei sein. Wer mitmachen möchte, soll sich bitte anmelden.



8. Oktober, 10:30 bis 12 Uhr: "Märchenschloss - Zwergenwerkstatt" - Schneewittchens sieben Zwerge halten Einzug auf der Bertholdsburg. In der Zwergenwerkstatt können Ferienkinder eigene Zwerge gestalten.

Sonneberg | Deutsches Spielzeugmuseum

Während der Herbstferien haben Kinder und Familien die Möglichkeit, an verschiedenen Bastel-Workshops im Spielzeugmuseum in Sonneberg teilzunehmen. Für das Bastelmaterial berechnet das Spielzeugmuseum vier Euro pro Teilnehmer. Dazu kommt der Eintritt ins Deutsche Spielzeugmuseum Sonneberg.

8. Oktober : "Herbstwerkstatt" - die Teilnehmer basteln aus Pappmaché einen kleinen Kürbis ganz nach ihren Vorstellungen.

: "Herbstwerkstatt" - die Teilnehmer basteln aus Pappmaché einen kleinen Kürbis ganz nach ihren Vorstellungen. 10. Oktober: "Herbstliche Pilze" - Es wird ein Pilz aus Pappe gebastelt, mit Geheimversteck.

Gera | Ausstellung

Echte Mammut-Zähne und ein riesiges Wollnashorn, dessen Knochen über 37.000 Jahre alt sind - das können Kinder im Naturkundemuseum Gera bestaunen. Seit dem letzten September-Wochenende ist die neue Sonderausstellung geöffnet. Am 8. Oktober gibt es um 14 Uhr eine kindgerechte Erklärung mit vielen spannenden Infos aus der Eiszeit in Gera - was das ist, wann sie stattfand und wie sie die Erde veränderte. Und es wird gebastelt: Mit Eisenerz können die Kids eine "Höhlenmalerei" herstellen - vielleicht sogar das Geraer Wollhaarnashorn!

Gera | IHK Ostthüringen zu Gera

Schülerinnen und Schüler ab Klasse acht können in den Herbstferien Berufe mit dem IHK-Schülercollege praktisch ausprobieren. Die organisierten Tagespraktika mit spannenden Projektaufgaben finden in verschiedenen Unternehmen statt und sind kostenfrei. Bei welchen Unternehmen noch freie Plätze verfügbar sind, um Berufe zu testen, erfahren Sie auf der Website des IHK-Schülercolleges.

Schleiz | Schloss Burgk

In den Herbstferien sind Kinder im Grundschulalter eingeladen, gemeinsam mit der Naturführerin Ilona Herden auf Entdeckungstour rund um das Schloss Burgk im Saale-Orla-Kreis zu gehen.

9. Oktober und 10. Oktober ab 9 Uhr: "Schatzkiste Natur" - Beim gemeinsamen Wandern und Spielen erfahren die Kinder Interessantes über die heimischen Tiere und Pflanzen und üben, die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen. Nach der Wanderung wird mit Naturmaterialien gebastelt. Das Programm dauert fünf Stunden, wer einen Tag dabei sein möchte, zahlt sechs Euro, zwei Tage kosten neun Euro inklusive der Bastelmaterialien. Bitte anmelden.

Jena | Physik-Experimente

Die "Imaginata" in Jena lädt Kinder und Jugendliche zu spannenden Physik-Experimenten ein. Jeden Tag sind zwei Workshops geplant mit Leuchteffekten, Plasma-Entladungen und musikalischen Tesla-Spulen.

täglich vom 8. Oktober bis 12. Oktober, jeweils 11 und 14 Uhr

Jena | Zirkusprojekt

Von Montag, 7. Oktober, bis Freitag, 11. Oktober, bietet der Zirkus Momolo im Ferienprojekt "Südstern" eine Akrobatik-, Musik- und Kreativwerkstatt sowie viele weitere Aktivitäten an. Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren sind zu verschiedenen Workshops eingeladen. Der Spaß an Bewegung steht im Vordergrund, und die Fähigkeiten aller Teilnehmer sollen gefördert werden. Nach Absprache können auch Kinder und Jugendliche mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen teilnehmen.