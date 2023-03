Schutz vor dem Wolf Arbeiten mit Herdenschutzhunden: Effektiv, aber nicht einfach

Um den Wolf von der Herde fernzuhalten, werden neben Schutzzäunen auch Herdenschutzhunde eingesetzt. Es ist eine sehr alte und effiziente Form des Herdenschutzes. Mit der Rückkehr der Wölfe in Deutschland rückt diese Methode auch hier immer mehr in den Fokus der Weidetierhalter. Davon geht das Bundeszentrum Weidetier und Wolf aus, auch wenn derzeit keine konkreten Zahlen vorliegen.

Die ehemalige Fachstelle "Herdenschutzhunde Thüringen" betreute in den vergangenen zwei Jahren etwa 40 Hunde im Freistaat. Die Schäfer und Weidetierhalter rund um den Truppenübungsplatz Ohrdruf haben damit gute Erfahrungen gemacht. Doch nach dem gerissenen Herdenschutzhund in Espenfeld im Ilm-Kreis sind erneut Fragen und Unsicherheiten aufgekommen. MDR Thüringen hat mit Weidetierhaltern und Experten über aktuelle Probleme und Herausforderungen gesprochen.

Ein Einzelfall, sagt WWF-Wildtierexperte Moritz Klose. Aber der Fall in Espenfeld zeige, dass es dazu kommen und nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. "Es gibt keinen 100-prozentigen Schutz gegen den Wolf", sagt Gerd Steuding, Bereichsleiter für die Schafe der Agrarprodukte Schwabhausen in Wechmar. Aber der Herdenschutz verringere laut Bundeszentrum "Weidetier und Wolf" die Gefahr vor Übergriffen.

Die These, dass man immer einen Herdenschutzhund mehr haben sollte als Wölfe in einem Rudel, kann Klose nicht bestätigen: "Es wäre zu einfach zu sagen, nur, weil es mehr Wölfe in einem Rudel gibt, braucht es mehr Herdenschutzhunde. Das stimmt so nicht."