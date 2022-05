"Definetz"-Vereinsvorsitzender Friedrich Nölle sagte MDR THÜRINGEN, in Thüringen gebe es vor allem in Banken und Verwaltungen Nachholbedarf. Gerade auf dem Land seien zentrale Anlaufstellen wichtig. Durchschnittlich müsste pro 1.000 Einwohner ein Defibrillator zur Verfügung stehen, empfiehlt das Netzwerk. In Thüringen kommt den Angaben nach derzeit ein Gerät auf mehr als 5.000 Einwohner. In Bayern und Nordrhein-Westfallen gibt es bezogen auf die Einwohnerzahl mehr als doppelt so viele Defibrilatoren. In Sachsen und Sachsen-Anhalt sind es weniger als in Thüringen.