An mehreren Orten in Thüringen wurden am Sonntag Hilfsgüter für die Flutopfer gesammelt - derzeit können aufgrund der hohen Spendenbereitschaft vielerorts keine Spenden mehr angenommen werden, da Lagerkapazitäten fehlen.

In Erfurt mussten bereits nach einer halben Stunde die von freiwilligen Helfern organisierten Sammelstellen wegen Überfüllung schließen. Die Transport- und Lagerkapazitäten seien erreicht, sagte Jennifer Benisch, die gemeinsam mit Freunden die Annahme in Erfurt-Linderbach organisierte. Die Spenden werden zunächst in Erfurt zwischengelagert und sollen in Absprache mit dem Deutschen Roten Kreuz kommende Woche in die Krisenregionen gebracht werden. Andere Helfer wie Anja Wagner aus Bindersleben organisierten den Transport und das Verteilen der Hilfsgüter selbst. Das DRK bittet unterdessen, auf weitere Sachspenden zu verzichten. Es gebe weder Lagermöglichkeiten noch Personal, so Thorsten Trütgen vom DRK-Kreisverband Ahrweiler.