Die Krankenhäuser der insolventen Regiomed-Gruppe in Sonneberg und Hildburghausen erhalten vom Land eine Finanzhilfe in Höhe von 15 Millionen Euro. Das beschloss der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags am Mittwoch. Das Geld soll als zinsfreies Darlehen an die beiden Häuser ausgezahlt werden.