Waldarbeiter bewässern junge Bäumchen

Zudem teilte Thüringenforst am Dienstagnachmittag mit, dass derzeit Waldarbeiter mit einem Fortschlepper und einem 5.000 Liter Wasserfass unterwegs sind, um junge Bäume zu gießen. Der fehlende Regen könne durch die künstliche Bewässerung aber nicht komplett kompensiert werden. "Wir wollen vor allem die Bäumchen durchbringen, die interessierte Bürger und Organisationen gepflanzt haben", erläutert Forstamtsleiter Ansgar Pape die Aktion.

Mit Hilfe eines Tanks bewässert Thüringenforst kleine Bäumchen. Bildrechte: Thüringer Forst

Dabei handelt es sich um das Arboretum an der Sängerwiese, die Flächen der Sparkasse an der Herzogseiche, gespendete Bäume des Autohauses Göthling oder gepflanzte Eichen von Einzelspendern rund um Eisenach. Zusätzlich werden frisch angelegte Alleen gegossen, die vor allem aus seltenen Baumarten bestehen. Die übrigen 150.000 im Frühjahr gepflanzten Bäume müssen den Angaben nach weiter auf Regen hoffen.

Der Erfurter Zoo wird am Mittwoch für Besucher geschlossen bleiben. Bei erwarteten Temperaturen um die 40 Grad und einer Waldbrandwarnstufe von fünf müsse aus Sicherheitsgründen reagiert werden, sagte eine Zoosprecherin am Dienstag. Da nicht nur Wälder, sondern auch die trockenen Grasflächen sind brandgefährdet seien, bleibe der Zoo zum Schutz aller geschlossen.

Besucher würden leider trotz Warnung immer wieder Zigarettenstummel wegschnipsen, was bei der derzeitigen Trockenheit schnell einen Flächenbrand auslösen könne. Der Zoo am Roten Berg erstreckt sich über elf Hektar mit geschütztem Landschaftsareal, Wiesen und Weideflächen.

Aufgrund der Brandgefahr Waldbrandwarnstufe bleibt der Zoopark Erfurt am Mittwoch geschlossen. Bildrechte: dpa

Die Tiere würden größtenteils mit der Hitze gut klar kommen und suchten sich gegebenenfalls ein schattiges Plätzen. Manche wie die Lamas, Elefanten oder Strauße bekommen in diesen Tagen kalte Duschen. Für die Affen wird das Futter tiefgekühlt. Sie bekommen kleine Eisbomben. Andere Tiere werden mit Gemüse wie Gurken gefüttert, damit sie über die Nahrung genug Flüssigkeit aufnehmen.

Aufgrund der Hitze hat die Stadt Erfurt die Bevölkerung zum Wassertrinken aufgerufen. Auf dem Hitze-Portal der Stadt werden die Menschen dazu angeregt, die acht Trinkwasserbrunnen zu nutzen. In der Innenstadt befinden diese sich etwa am Anger, am Fischmarkt und am Domplatz. Alle Trinkbrunnen sind mit einem Hinweisschild oder einem Piktogramm als solche ausgewiesen. Zusätzlich dazu rät die Stadt "das kühle Nass der Badeseen, Freibäder und Schwimmhallen" zu nutzen.

Auch in den Parks und in den Wäldern spendeten Bäume angenehmen Schatten. Wer in der Stadt weilen muss, soll sich zwischendurch in klimatisierten Bereichen abkühlen. Auch in Kirchen oder dem Erfurter Dom lasse sich gut der Hitze entfliehen und verschnaufen.

In Erfurt gibt es sogenannte Trinkbrunnen etw am Anger, am Fischmarkt und am Domplatz. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/Pixsell

Die heißen Temperaturen beschäftigen auch am Dienstag Polizei und Feuerwehren vielerorts in Thüringen. Auf einem Weizenfeld bei Cobstädt im Landkreis Gotha brach zur Mittagszeit ein Feuer aus. Nach Angaben der Polizei wurde der Brand unter Kontrolle gebracht. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Auch am Dienstag rückte die Feuerwehr zu mehreren Feld- und Wiesenbränden in Thüringen aus. Bei Cobstädt im Landkreis Gothabrach ein Feuer auf einem Weizenfeld aus. Bildrechte: MDR/Nicky Scholz

Auf einer Brachfläche im Südosten von Erfurt brach ebenfalls am Mittag ein Feuer aus. Nach Angaben der Polizei brannten Büsche und Bäume zwischen den Ortsteilen Windischholzhausen und Schellroda.