Hoch "Jürgen" führt in Thüringen auch am Mittwoch erneut zu großer Hitze. Bis 14 Uhr kletterten die Temperaturen in weiten Teilen des Freistaates auf über 35 Grad. Am wärmsten war es bisher mit 39 Grad in Rudolstadt. Selbst am Rennsteig wurden bei wolkigem Himmel mehr als 30 Grad gemessen. Im Wartburgkreis musste am Mittag eine Straße gesperrt werden, weil sich der Teer zwischen Stadtlengsfeld und dem Bad Salzunger Ortsteil Hämbach verflüssigt hat. An mehreren Orten gab es auch wieder kleinere Flächenbrände, die aber rasch gelöscht werden konnten.