In der Umfrage von Correctiv und den ARD-Redaktionen konnten die Kommunen auch angeben, welche konkreten Projekte die Kreise selbst oder die angeschlossenen Gemeinden umsetzen. Sprich, ob Flächen entsiegelt werden, klimaresilientere Bäume gepflanzt werden - oder ob es sogar einen Klimaanpassungsmanager oder ein konkretes Konzept gibt. Also ein zentrales Dokument, in dem Klimarisiken und Anpassungsstrategien festgehalten werden. Die Hälfte der antwortenden Landkreise gab dabei an, Bescheid zu wissen, ob in ihren Gemeinden derartige Maßnahmen umgesetzt werden.