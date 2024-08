Auch die Thüringer Schulen reagieren auf die Hitze. Viele verkürzen ihre Stunden von 45 auf 30 Minuten. Einige machen das nach der dritten Unterrichtsstunde, wie die Edith-Stein-Schule in Erfurt. Andere haben bereits ab der ersten Stunde verkürzten Unterricht, darunter etwa die Gemeinschaftsschule "Albert Einstein" in Sömmerda, das Elisabeth-Gymnasium Eisenach, das Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium Gera, das Salza-Gymnasium in Bad Langensalza und die Regelschule am Kiliansberg in Meiningen.