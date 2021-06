Von der Hitze profitieren dagegen die Freibäder in Thüringen. Bereits am Freitagvormittag waren die Bäder gut gefüllt, am Nachmittag wurden vielerorts die Corona-Grenzen erreicht. So sind Online-Tickets etwa im Weimarer Schwanseebad bereits bis Samstag vergriffen. Auch in Heiligenstadt gab es schon am frühen Nachmittag keine Tickets mehr. Vielerorts geht auch noch gar nichts - so sind die Bäder in Zella-Mehlis, Ichtershausen und Mühlhausen noch dicht.