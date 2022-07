Der bisherige Temperaturrekord Thüringens ist erstmals seit 2015 erneut erreicht worden. In Dachwig im Kreis Gotha und in Jena stieg das Thermometer am frühen Mittwochabend auf 38,9 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zuletzt wurde diese Temeperatur im Jahr 2015 in Artern (Kyffhäuserkreis) gemessen. Laut DWD sind die Werte vom frühen Abend vorläufig. Offizielle und finale Werte gebe es erst zu späterer Stunde.

Hoch "Jürgen" führt in Thüringen auch am Mittwoch erneut zu großer Hitze. An einigen der 27 Messstationen in Thüringen seien neue Tages- und Monatsrekorden verzeichnet worden. Laut DWD ist seit Beginn der Aufzeichnungen noch keine 39 Grad gemessen worden. Es sei durchaus möglich, dass Jena an die 40 Grad-Marke heranrückt, lautete die Prognose am Vormittag. Selbst am Rennsteig wurden bei wolkigem Himmel mehr als 30 Grad gemessen. Die Feuerwehr ist in Thüringen am Mittwochnachmittag zu 21 Flächenbränden ausgerückt.. Die Polizei warnte noch einmal davor, Zigaretten aus fahrenden Autos auf Straßen oder Wiesenränder zu werfen.