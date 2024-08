Mit der Hitze und dem Besucher-Ansturm stießen am Dienstagnachmittag auch einige Thüringer Freibäder an ihr Besucher-Limit. So wurde in Erfurt oder auch in Ichtershausen im Kreis Gotha die maximale Besucherzahl erreicht. Im Freibad Ichtershausen durften am Nachmittag nur noch so viele Badegäste ins Freibad hinein wie auch gegangen sind. Bei 32 Grad waren zwischen 1.000 bis 1.200 Badegäste anwesend. Zwischenzeitlich gab es jedoch einen Einlassstopp.