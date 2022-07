Die hohen Temperaturen beschäftigen die Thüringer Kommunen. Wie das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) beobachtet, setzen Temperaturen über 35 Grad Celsius das Thema Hitzeschutz auf die Tagesordnung der Kommunalpolitik. "Unser Eindruck ist, das Thema Klimaanpassung kommt zunehmend an in den Kommunen", sagte Stefan Brune vom dortigen "Kompetenzzentrum Klima".

Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, sind die Städte damit aber auf einem unterschiedlichen Stand. So arbeiten etwa Erfurt und Jena schon seit mehreren Jahren an Hitzeschutzkonzepten und haben erste Maßnahmen umgesetzt.

Nach Angaben der Stadtverwaltung beteiligt sich die Landeshauptstadt seit 2017 an dem Forschungsprojekt "Heatresilient City". Dabei geht es unter anderem um mehr und vielfältigere Baumpflanzungen in der Stadt und um Hitzeanpassung in Wohnhäusern. Demnach wird in einem neuen Wohnquartier mit Dach- und Fassadenbegrünung gearbeitet.