Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Feld- und Böschungsbränden ausrücken. Auch landwirtschaftliche Maschinen standen in Flammen. Bei Espenstedt im Kyffhäuserkreis geriet am Sonntag durch einen technischen Defekt ein Traktor in Brand. Das Feuer griff auf eine Strohpresse über. Der Schaden an beiden Maschinen liegt bei 350.000 Euro. Auch ein kleiner Teil des abgeernteten Feldes brannte, der Schaden dort blieb laut Polizei aber gering. Im Kreis Greiz am Samstag ein 30 Hektar großes Feld gebrannt. Das Feuer in Auma-Weidatal sei durch einen Funkenflug von einer Strohballenpresse ausgelöst worden, teilte die Polizei mit. Die Maschine sei abgebrannt. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Waldstück konnte verhindert werden.