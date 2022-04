Studium Vorlesung in Präsenz und Masken-Appell: An Hochschulen startet Sommersemester

Nach vielen Monaten Lehre via Internet können Studierende in Thüringen Vorlesungen wieder persönlich in den Hörsälen verfolgen. Mit dem Start ins Sommersemester am Freitag stellen die Hochschulen das Gros ihrer Lehrveranstaltungen auf Präsenz um. Angesichts hoher Corona-Zahlen arbeiten sie weiter mit Infektionsschutzkonzepten, die unter anderem Abstandsregelungen und teilweise auch das Gebot zum Maskentragen in Innenräumen enthalten.