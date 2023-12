In Thüringen wird in weiten Teilen mit steigenden Wasserständen gerechnet. Betroffen sind laut Landesamt für Umwelt die Flussgebiete von Werra, Unstrut, Ilm und Saale. Die Pegelstände sollen damit etwa auch am Hohenwartestausee vorübergehend sichtbar ansteigen. Nach der Niederschlagsprognose vom Donnerstag rechnet die Hochwasserzentrale ab Freitagabend mit den teils deutlichen Anstiegen der Pegel in Thüringen. Ab Montag sollen laut Deutschem Wetterdienst die Niederschläge nach und nach aus Richtung Westen nachlassen.

Donnerstagmittag hatten die Nahe an der Messstelle in Hinternah bei Schleusingen in Südthüringen, die Zorge an der Messstelle in Nordhausen und die Bere an der Messstelle bei Ilfeld im Kreis Nordhausen den Meldebeginn erreicht. Der Meldebeginn ist eine Vorwarnstufe in einem vierstufigen Alarmsysten bei Hochwasser in Thüringen.