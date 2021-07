Kleine Flüsse verstärkt beobachten

Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig sieht das ähnlich. Eine Datenauswertung der vergangenen Jahre habe zudem gezeigt, dass sich Gewitter mit den entsprechenden Unwettern gleichmäßig über Deutschland verteilen. "Es gibt keine Schwerpunkte", sagt er. Also sei Thüringen genauso gefährdet wie alle anderen Bundesländer.

Das Wasser braucht seinen Platz, wo es sich bei Extremniederschlägen ausbreiten kann. Noch immer gebe es auch in Thüringen zu viele versiegelte Flächen, sagt Rene Orth vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. An großen Flüssen wie der Elbe wurden in den letzten Jahren Flächen für Überflutungen geschaffen. Nach Ansicht von Orth muss jetzt verstärkt auf die kleinen Flüsse geschaut werden. Sie sind viel stärker von den meist sehr lokal begrenzten Extremniederschlägen betroffen als große Flüsse.

Kommunikation soll verbessert werden

Was Investitionsprogramme für den Klimaschutz betrifft, ist Thüringen laut Kai Uwe Totsche nicht schlecht aufgestellt. Was aber dringend verbessert werden müsse, sei die Kommunikation und Information der Menschen darüber, was im Notfall zu tun ist. Menschen müssen sensibilisiert werden, nicht nur für die Gefahren bei Hochwasser, so Totsche. Dass in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Menschen etwa in ihren Kellern umkamen, zeige, wie sehr sie die Gewalt des Wasser unterschätzt haben.

Aber nicht nur während der Katstrophe müsse man sich richtig verhalten, sondern vor allem davor. Jeder Gemeinderat, jeder Hausbesitzer, jeder Einzelne müsse sich Gedanken machen. "Deshalb braucht es Klimaschutzbeauftragte in jeder Kommune. Und wenn sich eine Stadt keinen leisten kann, dann braucht sie trotzdem Expertise und Handlungsempfehlungen", sagt Totsche. "Ein Baudezernat muss Entscheidungen immer auch unter dem Aspekt Klimaschutz und Klima-Folgen sowie Wetter- und Witterungsextreme treffen."

Wie sicher sind die Talsperrensysteme?

Anke Hildebrandt, Professorin für Terrestrische Öko-Hydrologie an der Uni Jena fordert, jetzt genau hinzuschauen, was in der Eifel schiefgegangen ist. Hochwasser sei für niemanden eine Alltagserfahrung. Gerade deshalb müsse das Geschehen in den kommenden Wochen genau analysiert werden, um daraus zu lernen. Wie haben zum Beispiel die Talsperren funktioniert? "Talsperren werden gebaut und bemessen aufgrund von Erfahrungen," erklärt Hildebrandt. "Wir lernen ingenieurtechnisch aus der Vergangenheit, aber Erfahrungen mit solchen Wassermassen hatten wir bisher nicht."

