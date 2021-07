Der Einsatz gehe auch den Helfern an die Substanz, schildert Brade. Auch den eigenen Teams, gerade denen, die mit Betroffenen am Krisenort in Kontakt getreten sind, werden daher Nachsorgegespräche angeboten, wenn sie wieder in ihrer Heimat sind. Bis Freitag werden die Helfer aber mindestens noch am Einsatzort bleiben.