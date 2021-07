Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von "gespenstischen Bildern", als sie sich am Wochenende ein Bild vom Ausmaß der Hochwasser-Katastrophe in der Eifel machte. "Gespenstisch" - das ist aus Sicht eines Hubschrauber-Piloten aus Thüringen aber "leicht untertrieben". Andreas Hofmann ist - neben mehr als 200 weiteren Helfern aus Thüringen - im Krisengebiet im Einsatz. Er fliegt mit dem Polizei-Hubschrauber "Habicht 8" die Gebiete im besonders schlimm getroffenen Ahrtal in Rheinland-Pfalz ab. Im Gespräch mit MDR THÜRINGEN berichtet er, dass die Bilder im Fernsehen und in der Zeitung nicht das ganze Ausmaß der Verwüstung erfassen könnten. "Es ist eigentlich nichts mehr da", schildert er. "Es fehlen komplette Ortschaften."