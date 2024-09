Beim Hochwasserschutz sehen die Thüringer Kommunen das Land noch mehr in der Pflicht. Carsten Rieder vom Gemeinde- und Städtebund sagte MDR THÜRINGEN, das Land müsse unter anderem in den Gebieten mehr investieren, in denen sich das Wasser sammelt. Nur so könnten am Ende auch die größeren Städte und Gemeinden in den Unterläufen geschützt werden.