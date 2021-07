In Erfurt wurden am Sonntag Sammelstellen bereits nach kurzer Zeit wieder geschlossen. Die Polizei sprach von einer Spendenbereitschaft "in enormem Ausmaß". Teilweise seien Spender aus benachbarten Bundesländern gekommen. In der Weimarischen Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autofahrer mussten vorab gestoppt werden.