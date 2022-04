In Thüringen sollen für einen besseren Hochwasserschutz mehr Überflutungsgebiete geschaffen werden, indem Deichen zurückverlegt werden. Ziel sei es, bis 2027 knapp 1.600 Hektar zusätzliche Überflutungsflächen zu schaffen, teilte das Umweltministerium am Donnerstag in Erfurt mit.