Kurz vor der Aufstellung der Bundestagskandidaten steht Höcke für ein Gespräch nicht zur Verfügung. Der Sprecher der AfD Thüringen, Torben Braga, sagte MDR AKTUELL: Überrascht wäre er nicht, sollte Höcke kandidieren, allerdings "ist schon für den Vorstand davon auszugehen, dass es bei einer beabsichtigten Kandidatur schon im Vorfeld deutlich angekündigt worden wäre." Was Höcke nicht getan hat. Mal wieder nicht. Immer wieder wird allerdings spekuliert, den Parteichef könnte es in die Bundespolitik ziehen. Aus taktischer Sicht müsste er eigentlich den nächsten Schritt gehen, sagt der Politikwissenschaftler Oliver Lembcke, der zu Populismus forscht und sich auch mit der Thüringer AfD beschäftigt.

Im Bundestag hingegen wäre er einer von vielen Abgeordneten, sähe sich mit einer zerstrittenen Bundespartei konfrontiert. Er hätte also einiges zu verlieren, sagt der Politologe Oliver Lembcke. "Er droht sozusagen als Hoffnungsträger verbrannt zu werden und das ist das große Risiko, denn danach gibt’s kein Zurück mehr, er kann nicht wieder in den Landesverband als erfolgreicher Höcke zurück, sondern er muss dann schon den nächsten Schritt machen und den nächsten Erfolg machen. Aber was wäre das?"

Eine Regierungsbeteiligung im Bund ist ausgeschlossen. Die ist allerdings auch in Thüringen aktuell nicht in Sicht. Darum sei der Bundestag der nächste Schritt, sagt hingegen ein ehemaliger AfD-Abgeordneter.

Oskar Helmerich war zuerst AfD-Mitglied, hatte dann ein SPD-Parteibuch und ist nun parteilos. Bis 2019 war er Abgeordneter im Thüringer Landtag. Bildrechte: IMAGO

Oskar Helmerich saß zuerst für die AfD im Thüringer Landtag, danach für die SPD. Inzwischen ist er parteilos und nicht mehr in der Politik. Er kann die AfD also nur noch von außen beobachten. Helmerich ist sich aber sicher: "In Thüringen ist er schon fest drin, da hat er sich schon etabliert, da kann er nichts mehr gewinnen, er muss jetzt einen Schritt weiter, das ist eine Karrieretreppe für ihn." Höcke habe ein Sendungsbewusstsein. "Natürlich will er in den Bundestag. Und wann will er es denn machen? Jetzt ist die beste Zeit für ihn durch die ganze Coronaproblematik, das sind ja potenzielle Unterstützer für ihn und die AfD."