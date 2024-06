Der Thüringer AfD-Landessprecher Björn Höcke will beim anstehenden Bundesparteitag in Essen erneut nicht für den Parteivorsitz kandidieren. Der 52-Jährige sagte dem MDR: "Ich werde in diesem Durchgang nicht für den Bundesvorstand kandidieren." Zur Begründung verwies Höcke auf die anstehenden Landtagswahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg.