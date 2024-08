Denn was Höcke an diesem Abend in seiner 30-minütigen Rede ausbreitet, ist sein Plan für ein AfD-regiertes Thüringen. Dabei verrät er nicht, wie, also mit welcher Mehrheit, er regieren will - denn derzeit gibt es für ihn keine Machtoption; vielmehr skizziert er, wie, also mit welchen Mitteln, er den Freistaat verändern will, falls sich eine Machtoption bietet.