Seine Entscheidung hänge davon ab, ob sich in den nächsten Wochen ein erfolgversprechendes Führungsteam zusammenfinde und ob seine berufliche und private Situation ein Engagement an der Spitze der Linken erlaube. Nach dem Rückzug der Thüringerin Susanne Hennig-Wellsow wollen die Linken auf dem Bundesparteitag in Erfurt Ende Juni eine neue Führung wählen.