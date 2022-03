Mittlerweile gibt es mehrere Forderungen nach Steuersenkungen für Energieprodukte. Thüringens CDU-Chef Christian Hirte forderte am Mittwoch Steuersenkungen für Strom, Gas, Benzin und Fernwärme.

Schon vor Putins Angriff stiegen die Energiepreise stark an. Jetzt drohen sie völlig außer Kontrolle zu geraten

Die EEG-Umlage müsse sofort abgeschafft sowie Steuern und Abgaben auf alle Energieträger gesenkt werden, so Hirte. Die Mehrwertsteuer auf Strom, Benzin und Heizöl solle auf sieben Prozent herabgesetzt werden. Ebenso plädierte Hirte dafür, die Umsatzsteuer auf Strom-, Gas und Fernwärmelieferungen auf sieben Prozent zu senken.

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) forderte, sich so schnell wie möglich von fossilen Energieimporten unabhängig zu machen.

Es dürfe in der jetzigen Situation keine Denkverbote geben. Eine Debatte über eine mögliche Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken halte sie aber für einen Irrweg.

Aufgrund der gestiegenen Spritpreise will der Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes in allen Thüringer Landkreisen und kreisfreien Städten höhere Tarife für Taxifahrten beantragen. Als weiteren Grund nannte Hauptgeschäftsführer Martin Kammer die kürzliche beschlossene Erhöhung des Mindestlohns .

Kammer sieht die Branche nach der Corona-Pandemie in der zweiten großen Krise innerhalb kurzer Zeit. Bisher hätten die Betriebe alles einigermaßen überstanden. Dass sie gut durch die letzten Monate gekommen sind, könne er aber nicht sagen, sagte er der "Thüringer Allgemeine".

Die Industrie- und Handelskammer Erfurt nannte die Situation "äußerst besorgniserregend". Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch beklagte ein Schweigen der Politik. Bis jetzt sei an keiner Stelle spürbar, dass diese den bitter notwendigen Handlungsbedarf erkannt habe. So heftige Preisschübe innerhalb so kurzer Zeit kann laut IHK kaum ein Unternehmen verkraften.