Am 18. März 2022 starb er bei einem Bombenangriff auf seine Wohnung in Charkiw - knapp sieben Jahre, nachdem er als Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos für die Ukraine auf dem Appellplatz des ehemaligen KZ Buchenwald bei Weimar den Schwur von Buchenwald in russischer Sprache verlas.