Alle Schüler, Lehrer und Eltern forderten mehr Sicherheit an Schulen, so der Bildungsminister. Deshalb müsse man auch bereit sein, freiwillig an solchen Testungen teilzunehmen. Holter hofft, dass viele von ihnen beim Testen mitmachen: "Ich setze auf Freiwilligkeit und auf die Vernunft der Menschen, um die Infektionen einzudämmen." Ein Zwang könne nur das letzte Mittel sein, das habe er auch in einem Schreiben an die Eltern in dieser Woche so mitgeteilt. Sollten sich nicht ausreichend Schüler freiwillig testen lassen, will Holter, wie es bereits in Sachsen der Fall ist, über ein Betretungsverbot an Schulen nachdenken.

Schüler ab elf Jahren testen sich mit den Nasentest in Zukunft zweimal die Woche - vorerst freiwillig in Thüringen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK