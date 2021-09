Mit Beginn des neuen Schuljahres in Thüringen wird es an den Schulen zweimal pro Woche Corona-Test-Angebote für Schüler und Lehrer geben. Damit will das Bildungsministerium nach den Worten von Minister Helmut Holter die beschlossene Testpflicht in den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien umsetzen. Wer sich an den Tests nicht beteilige, werde erfasst und der örtlich zuständigen Ordnungsbehörde gemeldet, sagte Holter der Linke-Politiker am Donnerstag MDR THÜRINGEN. Diese leite dann ein Bußgeldverfahren ein. "Wir gehen von einem Bußgeld zwischen 60 und 250 Euro aus", so Holter. Das Ministerium wolle "schauen, welche Wirkung das erzielt und dann weiter schauen".

"Keine Infektionen in die Schulen hineintragen"

Holter sagte weiter, mit diesen "stringenten Sicherheitsmaßnahmen" in den ersten beiden Wochen wolle man sicherstellen, dass keine Corona-Infektionen in die Schulen hineingetragen würden. Danach werde es in den Warnstufen 1 und 2 freiwillige Testangebote geben und erst bei Warnstufe 3 eine Testpflicht. "Wir wollen so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich an den Schulen", betonte Holter. Das seit 24. August in Thüringen geltende Corona-Warnsystem. In den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien sind Tests an den Schulen Pflicht, danach nur bei Warnstufe 3. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Warten auf Entscheidung zu Quarantäne-Regeln für Infizierte

Unklar ist nach seinen Worten noch, welche Quarantäneregeln bei festgestellten Infektionen mit dem Coronavirus gelten sollen. Klar sei, dass infizierte Kinder in häusliche Quarantäne müssten. "Ob der Banknachbar auch in Quarantäne muss, das muss die Gesundheitsministerkonferenz entscheiden." Er hoffe, dass es am Freitag eine Empfehlung der Gesundheitsministerkonferenz dazu geben wird. "Es muss von den Gesundheitsbehörden klar entschieden werden, wer in Quarantäne muss", forderte Holter.

Der Minister appellierte auch an Lehrerinnen und Lehrer, sich impfen zu lassen. Bei Grundschullehrern sei die Impfquote schon bei über 80 Prozent. Er gehe von einer ähnlich hohen Quote auch an den weiterführenden Schulen aus, so Holter. Er werbe auch dafür, "dass sich so viele junge Leute wie möglich impfen lassen".

"Digitaler Unterricht funktioniert"

Ein Thüringer Schüler arbeitet zuhause mit der Schulcloud. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK