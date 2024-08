Noch geht ein Großteil des in Thüringen geernteten Holzes, nachdem es in regionalen Sägewerken bearbeitet wird, zur Weiterverarbeitung in andere Teile Deutschlands oder raus in die Welt. Das Bündnis "Holz-21-regio" ist dem Weg des Holzes auf der Spur, erforscht in mehreren Projekten innovative Ideen zur Holznutzung und will den Thüringer Wald zur Vorbildregion entwickeln.