Nach Angaben des Waldbesitzerverbands für Thüringen gibt es im Freistaat schon jetzt genug Alternativen, um Holz über forstwirtschaftliche Vereinigungen zu vermarkten. Verbandspräsident Matthias Pfannstiel nennt als Beispiele die forstwirtschaftliche Vereinigungen Nord-, Ostthüringen und Henneberger Land. Außerdem hätten die Waldbesitzer derzeit ganz andere Sorgen, als sich mit so einer Klage zu beschäftigen: "Wir haben in Thüringen seit 2018 Riesenprobleme in unseren Wäldern. Jeder Forst, Bedienstete, jeder Dienstleister, jeder Waldbesitzer ist einfach am Anschlag. Unsere Hauptaufgabe ist zurzeit, unsere tollen Wälder wieder schnellstmöglich aufzubauen."