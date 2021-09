Im Landkreis Nordhausen in der Agrargenossenschaft Heringen feierte der Elbe-Saale-Hopfenverband nun den offiziellen Erntebeginn. Seit drei Jahren steht hier eine neue, vom Land geförderte Pflückmaschine. Diese trennt die Dolden von der Pflanze, sortiert sie aus und befördert sie in den Trockner.

Die Pflückmaschine trennt die Hopfendolden vom Pflanzenmaterial und sortiert den Bierrohstoff. Von dort geht es dann in den Trockner. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Agrargenossenschaft: Gute Erntemenge erwartet

Laut Geschäftsführer Andreas Kunze zeichnet sich eine gute Erntemenge ab. Ob die Menge an die mehr als 30.000 Zentner vom vergangenen Jahr heranreichen, ist aber noch unklar. Unsicher ist auch die Qualität der Dolden. "Die Erntemenge ist trügerisch, wir wissen noch nicht wie die Inhaltsstoffe in diesem Jahr aussehen. Diese Ergebnisse müssen wir noch abwarten", sagt Kunze. Die Ernte soll in vier bis fünf Wochen abgeschlossen sein.

Hopfenpflanzen wachsen auf Feldern bis zu acht Meter hoch. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Hopfenernte: Preise für Bauern entscheidend

Den Thüringer Hopfenbauern geht es laut Verband gut. Zehn Landwirte bauen die Nutzpflanze in Thüringen an. Die Zahl der Betriebe ist stabil geblieben. Die Anbaufläche ist sogar gewachsen - um zehn Hektar in Thüringen. Für die Bauern sind allerdings die Preise entscheidend. Die Handelshäuser bezahlen - je nach Sorte - zwischen 6,70 bis 10 Euro pro Kilogramm Hopfen. Und von diesen Preisen können die Landwirte auch in diesem Jahr gut leben.

Mit dabei in Heringen war Hopfenkönigin Marie Berthold. Sie hat die ersten Reben in die Pflückmaschine gegeben. Bildrechte: MDR/Armin Kung