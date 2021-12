Die Stadt Jena hat 2021 voraussichtlich ein Plus von 15,2 Prozent. Das liegt aber nicht daran, dass es mehr Vierbeiner gibt. Die Stadt hatte im August 2021 die Hundesteuer spürbar von 84 auf 102 Euro angehoben. In Weimar und Gera gibt es ein Einnahmeplus von 4,8 und 3 Prozent. Hundehalter in Weimar müssen 60 Euro für den ersten Vierbeiner zahlen, in Gera werden jährlich 96 Euro Hundesteuer fällig. Am preiswertesten ist es nach Recherchen von Professor Gerhard Reiter für Pößnecker, einen Hund zu halten: 35 Euro pro Jahr. Bundesweiter Spitzenreiter ist Mainz: Dort werden Hundehalter mit 186 Euro zur Kasse gebeten.