Auf MDR-Nachfrage gaben weitere Gemeinden an, über eine Steuererhöhung im Jahr 2025 nachzudenken. Dazu zählt unter anderem die Gemeinde Schöndorf (Saale-Orla-Kreis). Dort wurde eine Erhöhung in der Gemeinderatssitzung Ende November 2024 diskutiert. Unter anderem wird auch in Gera und Bad Langensalza eine Anpassung geprüft. Es könnte also durchaus sein, dass es nicht bei den neun Gemeinden bleibt.