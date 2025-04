Erste Güterzüge rollen auf ICE-Strecke durch Thüringen

Auf der Eisenbahn-Neubaustrecke Leipzig/Halle-Erfurt-Bamberg rollen viele Jahre nach ihrer Inbetriebnahme erste Güterzüge. Das teilte die Deutsche-Bahn-Tochter DB Infrago als Streckenbetreiberin mit. Im Januar habe es eine erste erfolgreiche Testfahrt gegeben und seitdem neun weitere. In den kommenden Monaten werde TX Logistik dann den Regelbetrieb auf der Strecke planen. Das Unternehmen mit Sitz in Troisdorf in Nordrhein-Westfalen ist eine Tochtergesellschaft der italienischen Staatsbahn.