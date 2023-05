Auf der Suche nach einem neuen ICE-Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn sehen die Thüringer Grünen auch gute Chancen für den Freistaat. Der wirtschaftspolitische Sprecher Olaf Müller sagte, vor allem die zentrale Lage Thüringens und die Fernverkehrsanbindung am Schnittpunkt von Nord-Süd und Ost-West seien eine sehr gute Ausgangslage.

Aus Sicht der verkehrspoltischen Sprecherin Laura Wahl könnte mit einem Werk in Thüringen bei der Reparatur von ICE-Zügen eine Lücke geschlossen werden. Die Thüringer Grünen stellen sich damit hinter Bestrebungen der Landesregierung.

Thüringens zentrale Lage in Deutschland könnte ein gutes Argument für eine ICE-Werkstatt im Freistaat sein. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Den Grünen zufolge sucht die Landesregierung derzeit mit der Landesentwicklungsgesellschaft nach einem möglichen Standort in Thüringen. Laut Müller geht es um rund 400 Arbeitsplätze. Hintergrund ist, dass zwischen Hannover, Leipzig, Frankfurt am Main und München eine Werkstatt für ICE-Züge fehlt. Zuvor war die Standortsuche im fränkischen Nürnberg gescheitert, weil der Rückhalt in der Bevölkerung für die 35 bis 45 Hektar große Fläche fehlte. Auch andere Bundesländer wie Sachsen bewerben sich um das neue Werk.