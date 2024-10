Bildrechte: IMAGO/Funke Foto Services

Tierschutz Kommt in Thüringen das Mähroboter-Verbot?

Hauptinhalt

09. Oktober 2024, 10:29 Uhr

In Köln ist der Einsatz von Mährobotern zumindest in der Nacht verboten worden. Droht das auch in Thüringen?