In Thüringen haben die ersten zwei Absolventen mit IHK-Abschlüssen den Meisterbonus in Höhe von 1.000 Euro erhalten. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Der Bonus wird ab diesem Jahr auch für Industrie- und Handelsberufe vergeben, bisher galt er ausschließlich für Fortbildungen im handwerklichen Bereich.