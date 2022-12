Rund 70.000 Thüringer engagieren sich ehrenamtlich - auch viele Firmen sind übers Werkstor hinaus aktiv. Sie haben Patenschaften mit Schulklassen, bieten Workshops für Lehrer an oder geben Geld für Sport, Vereine, Kultur. Dieses "Mehr-Tun" als nur Gewinnmachen wird nun erstmals auch mit einem Preis gewürdigt. "Gemeinsam engagiert" heißt der und wurde von der Industrie- und Handelskammer Erfurt mit der Thüringer Ehrenamtsstiftung ausgelobt. Geld gibt es nicht, aber im Frühjahr wird vor den preisgekrönten Firmen ein Baum mit entsprechender Plakette gepflanzt. Auch im Stadtbild soll sichtbar werden, dass sich das Unternehmen für mehr als nur seine Mitarbeiter, sein betriebliches Wachsen und den Umsatz interessiert.

37 Bewerber für Preis

37 Betriebe aus dem Kammerbezirk Erfurt hatten sich um den Ehrenamtspreis beworben. Drei erhalten ihn - alle 37 eint, dass sie sich in ihren Regionen engagieren unter anderem mit Schulpatenschaften. Die Preisträger sind: die Neumann Bauelemente GmbH in Kranichfeld, das Unternehmen Kunststoff-Technik aus Mellingen und aus Erfurt das IT-Unternehmen NT.AG. Ihre Philosophie: mehr für die Gesellschaft tun, um die Gesellschaft gemeinsam voranzubringen.

Das Beispiel NT.AG zeigt, dass hier ein Unternehmen in einer Lücke gesprungen ist, die in Deutschland in den vergangenen Jahren immer weiter auseinanderklafft. "In der Digitalisierung, im Beschäftigen mit Künstlicher Intelligenz hinken wir im Weltmaßstab hinterher. Andere Länder sind da viel weiter", sagt Sebastian Gawron, er ist der Digitalisierungsbotschafter der NT.AG Erfurt.

NT.AG unterstützt Schulprojekte

Der 34-Jährige ist Projektleiter für die Aufgaben der NT.AG im Erfurter "Smart City"-Projekt Bauhaus.MobilityLab, an dem sich das Unternehmen genauso beteiligt wie an Schulprojekten. "Wir verdienen unser Geld mit komplexen Plattform- und Softwarelösungen für die digitale Transformation unserer Kunden, aber wir wollen auch etwas zurückgeben", begründet Gawron, warum die Neue Technologien AG (NT.AG) den ehrenamtlichen Verein "KI macht Schule" und deren Lokalgruppe Thüringen unterstützt. Schließlich gehe es um die Entscheidungsträger der Zukunft.

Die Lokalgruppe "KI macht Schule Thüringen" hat sich das Ziel gesetzt, Schüler an das Thema "Künstliche Intelligenz" (KI) heranzuführen und in Tagesworkshops über technische, soziale und ethische Aspekte aufzuklären. Am 16. November 2021 hat sich in Erfurt die Lokalgruppe gegründet. Gründungsort: die NT.AG. Bis dahin gab es den bundesweit agierenden Verein nur in westdeutschen Städten. "Doch wir brauchen die jungen Leute, die die Digitalisierung nicht nur nutzen, sondern auch verstehen", so Gawron.

Lehrer bei komplexen Themen unterstützen

In die Workshops kämen die Schüler und Schülerinnen nicht selten auch mit dem Gedanken: Ich will Medizin oder Filmwissenschaften oder Jura studieren, was also geht mich Künstliche Intelligenz an? "Bestes Beispiel: das Smartphone oder das Navi im Auto oder Übersetzungstools. Jeder hat täglich Berührung mit KI", sagt Sebastian: "Wir reflektieren kaum: Was steckt dahinter? In der Medizin gibt es Bildgebungsverfahren, die Filmindustrie nutzt digitale Effekte - in den Kursen wollen wir Verständnis wecken. Nicht jeder muss IT-ler werden, aber keiner kommt in der Zukunft um die Digitalisierung herum."

Wieviel Künstliche Intelligenz (KI) im Handy steckt, vermittelt die NT.AG ehrenamtlich an Schulen. Bildrechte: IMAGO / Silas Stein

"KI macht Schule" sei eine Erfolgsgeschichte und die Workshops richten sich an Schüler ab Klasse neun. Die Firma übernimmt hier eigentlich einen "Job", den Schule leisten müsste. "Stimmt", sagt der 34-Jährige, der selbst mit einer Lehrerin zusammen ist, "aber in Zeiten von Lehrermangel klappt das einfach nicht. Den Lehrern fehlt ja auch die Zeit, sich in so komplette Themen einzuarbeiten. Also übernehmen wir das - es geht nur gemeinsam." So wird auch das Stipendiatenprogramm der Stiftung "Bildung für Thüringen" für mathematisch-naturwissenschaftlich interessierte Oberstufenschüler unterstützt.

Ehrenamtlich Arbeit zahlt sich für Firmen aus

In der NT.AG freut sich das Team über den neuen Ehrenamtspreis. "Für uns ist das tatsächlich ein schönes Zeichen." Gegründet wurde das Unternehmen von 25 Jahren von Martin Kühn. Heute ist es eine Aktiengesellschaft mit Tochterfirmen und 250 Mitarbeitern in der Unternehmensgruppe sowie Standorten in Wien, Berlin und Erfurt. Heute sei es für immer mehr Beschäftigte immer wichtiger, in einer Firma zu arbeiten, die sich auch für ihre Stadt, ihr Umfeld engagiert, so Gawron. Das sei sozusagen die softe Ware, die neben Geld und Karrierechancen durchaus eine harte Währung sei.

IT-Mitarbeiter sind auf dem Arbeitsmarkt so etwas wie Goldstaub. Bildrechte: Colourbox.de