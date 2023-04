Thüringer nutzen oft die App "Meine Umwelt", um auf illegal entsorgten Müll aufmerksam zu machen. Seit 2022 können Bürger und Bürgerinnen Umweltbeeinträchtigungen per App direkt an die Umweltbehörden weitergeben. Seit dieser Zeit seien knapp 1.500 Meldungen eingegangen, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums in Erfurt mit.

Altreifen, Bauschutt, Gartenabfälle - im Wald, im Straßengraben oder am Feldrand - 80 Meldungen innerhalb von sieben Tagen seien in der Osterwoche 2022 eingegangen. Das seien laut Ministerium mit Abstand die meisten gewesen. Weil während der Feiertage viele Familien in der frühlingshaften Natur unterwegs sind, melden sie auch mehr Vergehen. Die bisher fleißigsten App-Nutzer wohnten mit 312 Meldungen in Erfurt, aus der Region Nordhausen seien 212 Meldungen gekommen.