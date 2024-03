Was ist das immaterielle Kulturerbe? Auf der Webseite der Deutschen Unesco-Kommission heißt es dazu: "Menschen tanzen, feiern und singen. Sie pflegen Bräuche, Beziehungen und ihre Umwelt. Dabei erhalten und gestalten sie ihr kulturelles Erbe, indem sie ihr Wissen und Können an die nächsten Generationen weitergeben. Das Unesco-Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes von 2003 fördert die Sichtbarkeit und Weiterentwicklung dieses lebendigen Erbes, beispielsweise durch die internationalen Unesco-Listen oder über Einträge in das "Bundesweite Verzeichnis" des Immateriellen Kulturerbes in Deutschland."