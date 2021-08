Einige der Anbebote sind an öffentliche Veranstaltungen gekoppelt. Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) teilte am Montag mit, so seien während des Kunstfestes in Weimar am Sonnabend Impfungen ohne Termin möglich. Dazu werde in das Kulturzentrum Mon Ami am Goetheplatz eingeladen. Als Vakzine stünden die Produkte von Biontech sowie von Johnson&Johnson bereit. Beim Bahnhofsfest am Sonnabend in Bad Salzungen hält die Impfstelle gegenüber des Festivalgeländes das Corona-Vakzin von Johnson&Johnson bereit. Die ersten 300 Geimpften erhalten auf dem Bahnhofsfest eine kostenlose Bratwurst.