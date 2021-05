Ein ganz normaler Vormittag im Impfzentrum Mittelthüringen – untergebracht in der Erfurter Messehalle. Menschen kommen, warten und gehen wieder. In der Regel verweilen sie 30 Minuten hier. Auf dem Balkon über der Halle – die in zwei Wartebereiche und zwei Kabinen-Bereiche unterteilt ist – beobachtet Nadja Busse das Geschehen. Das Walkie-Talkie in der Hand ist still. Heute läuft alles rund. "Wir impfen hier pro Tag etwa 1.400 Impflinge. Das variiert natürlich, je nachdem ob wir Folge-Impfungen haben oder auch Erst-Impfungen", erklärt Busse.